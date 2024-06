Bill Gates vai voltar a ser avô! A filha do fundador da Microsoft, fruto do seu casamento terminado com Melinda Gates, espera a chegada do segundo filho.

A novidade foi dada pela própria através de uma partilha no Instagram na qual mostra a sua barriga de grávida.

Num ternurento retrato, Jennifer posa com a filha mais velha, Leila, de um ano.

"A Leila a ser promovida a irmã mais velha", escreveu a personalidade de 28 anos.

Para além de Jennifer, Bill é ainda pai de Rory, de 25 anos, e de Phoebe, de 21.

