Michael B. Jordan deixou de seguir Lori Harvey no Instagram. Tal acontece precisamente duas semanas depois de ter-se desfeito de todas as publicações sobre a relação.

De acordo com o Page Six, o ator, de 35 anos, apagou todas as fotografias que tinha com Lori Harvey, de 25 anos. O casal começou a namorar em 2021 e terminou a relação no início de junho.

De recordar que a informação da separação já tinha sido confirmada pelo pai de Lori, Steve Harvey. Leia Também: Steve Harvey confirma que filha e Michael B. Jordan estão separados