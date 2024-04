Mia Rose pertence, a partir de hoje, ao grupo de podcasters portugueses. A cantora e atriz anunciou aos fãs, com recurso às redes sociais, que lançou o podcast 'Desabafos Random' e que nele irá falar "sobre tudo e sobre nada, sem guiões ou filtros".

"O dia em que lancei um podcast. Sempre fui fã do formato e achei que seria a forma ideal para poder falar convosco sobre tudo e sobre nada, sem guiões ou filtros! A rubrica que costumava fazer nos meus stories agora oficializou-se em podcast", começou por dizer, explicando depois que não haverá periodicidade definida nem temas concretos. "Vou lançando quando tiver um desabafo random a fazer, essa é a premissa! Convidados? Havemos de ter!", acrescentou.

"Gostava muito de ter as vossas sugestões de temas para esta nova aventura! Comentem neste post que assuntos gostavam de me ouvir a explorar, tudo vale no #DesabafosRandom. Já podem ouvir o meu podcast em todas as plataformas. So happyyyyy [tão feliz]", rematou a artista.

