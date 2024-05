Kendall Jenner foi uma das caras bem conhecidas do público que na noite da última segunda-feira, dia 6 de maio, posou na passadeira vermelha da Met Gala, que como é habitual decorreu no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.

A irmã mais nova de Kim Kardashian optou por um vestido deslumbrante, em preto, que nunca antes tinha sido usado.

Trata-se de uma peça de Alexander McQueen criada para a Givenchy em 1999, um vestido comprido em preto, com um pronunciado decote em 'V', uma abertura também em 'V' na zona da cintura, brilhantes e renda.

Veja as fotografias na galeria.

