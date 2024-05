O recente encontro entre Kendall Jenner e Bad Bunny numa festa após a MET Gala desencadeou uma onda de comentários dos seguidores do ex-casal, que questionavam se ambos teriam retomado a relação.

As dúvidas surgiram uma vez que, nas imagens, a modelo e o cantor podiam ser vistos a conversar de forma descontraída, natural e próxima, demonstrando grande cumplicidade.

Este pode até ter sido um simples gesto de amigos, mas em conjunto com o que aconteceu há poucos dias pode indicar que há algo mais.

Kendall Jenner esteve presente no concerto que o artista deu em Orlando, na Flórida, um evento em que foi vista a dançar na plateia e no qual tentou passar despercebida, com um capuz a cobrir-lhe a cabeça. No entanto foi notada por alguns fãs.

Fontes próximas do ex-casal falaram sobre as especulações, garantindo que não será estranho vê-los juntos com mais frequência. "Há uma grande ligação entre eles desde que estiveram juntos, porque têm a mesma química de sempre", referiram ao Entertainment Tonight. "Eles estão a divertir-se e a tentar descobrir como fazer as coisas fazerem sentido".

