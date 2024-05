Pamela Anderson esteve pela primeira vez na Met Gala, no dia 6 de maio, e escolheu para a ocasião um deslumbrante vestido Oscar de la Renta com acessórios no cabelo da autoria de Noel Stewart.

A atriz e modelo recorreu ainda a joias cor de rosa, da Pandora, que acrescentaram elegância ao seu visual.

O que também não passou despercebido foi o facto de ter 'quebrado o movimento' que adotou nos últimos tempos. Ao contrário do que tem acontecido ultimamente em que aparece de 'cara lavada', desta vez voltou a arriscar e usou uma maquilhagem, mas simples.

Veja algumas imagens da galeria.

