Messi fez as malas no mês passado, despediu-se de Paris e rumou com a família até ao outro lado do oceano, onde foi apresentado como avançado do Inter Miami, o clube de David Beckham.

O argentino, que já se estreou com a camisola do clube, tem agora em mãos a difícil tarefa de encontrar uma casa para viver com a família.

Messi e Antonella têm-se dedicado a tentar encontrar uma residência para se alojarem com os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro, e parece que a procura pode estar a chegar ao fim.

O casal e o filho mais velho, Thiago, de dez anos, foram vistos a percorrer as ruas de Boca Ratón, em Palm Beach, um dos bairros mais exclusivos da localidade, observando algumas vivendas.

Boca Ratón fica a cerca de 25 minutos do estádio DRV PNK, onde joga o Inter Miami, pelo que possivelmente será naquele local que a família irá residir.

De recordar que esta não será a primeira casa de Messi na Florida. De acordo com o Daily Mail, o avançado tem ainda um apartamento em Sunny Isles Beach, localizado a uma distância semelhante do estádio.

