Harry Styles e Olivia Wilde separaram-se mas não têm qualquer problema de se continuarem a cruzar.

O ex-casal foi fotografado a sair do mesmo ginásio com apenas alguns minutos de diferença. As imagens foram registadas duas semanas depois de o cantor ter sido filmado a beijar Emily Ratajkowski intensamente em plena rua, em Tóquio.

Harry e Olivia separaram-se em novembro do ano passado, após dois anos de namoro.

O ginásio que os dois continuam a frequentar situa-se em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.

Veja na galeria as imagens que mostram Harry Styles e Olivia Wilde a abandonarem o ginásio com poucos minutos de diferença.

