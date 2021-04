Este sábado, dia 17 de abril, realiza-se o funeral do príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, que morreu na passada semana aos 99 anos de idade. Apesar das restrições impostas pela pandemia que limitaram o número de pessoas que irão estar presentes na cerimónia fúnebre, conta-se com a presença dos familiares e amigos mais próximos, mas não com o de Meghan Markle, mulher do príncipe Harry.

A duquesa de Sussex está grávida pela segunda vez e tendo em conta o avançado estado da gestação foi desaconselhada pelos médicos a viajar. Por isso, optou por ficar na sua casa na Califórnia, Estados Unidos.

Conforme revelou o Palácio de Buckingham, Meghan irá homenagear o avô do marido em "eventos privados".

Para além disso, Meghan irá também acompanhar o funeral através de um vídeo em direto, podendo ficar assim a par dos pormenores da despedida.

