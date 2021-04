Meghan Markle entrará em licença de maternidade no final de maio, como informa o Page Six.

A duquesa de Sussex, que se prepara para dar as boas-vindas a uma menina no início do verão, planeia tirar uns momentos de descanso após o nascimento da filha, conforme está a ser revelado.

Markle irá 'despedir-se' das suas funções na da Archewell - organização sem fins lucrativos que divide com o marido, Harry - e de todos os outros empreendimentos profissionais. No entanto, relata o mesmo meio, a duquesa ficará sempre de olho em tudo porque é uma 'workaholic'. "Ela não para", disse uma fonte próxima.

Recorde-se que o casal já tem em comum o pequeno Archie, que nasceu em maio de 2019.

