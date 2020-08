"E por aqui continuo na reabilitação da minha ecodreamhouse. Com a Amélia nos braços acabo por levar tudo a um ritmo mais nosso, mas tudo se faz", foi com estas as palavras que Sara Prata começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram.

A atriz tem trabalhado na sua nova casa, onde vive há apenas 15 dias. Um cantinho especial que a artista fez questão de partilhar com os fãs.

"Quando decidimos vir para esta casa, parecia haver um ponto 'fraco': apenas há energia através de painéis solares, a água vem de um furo, e seria assim uma casa autónoma, desligada do abastecimento das redes. Mas o mundo tem de mudar... e logo vi neste ponto 'fraco' a maior vantagem deste cantinho", escreveu, afirmando que quer "ser mais consciente no seu consumo, encontrar alternativas mais sustentáveis e cuidar do mundo onde habita".

"Chega de consumir sem me questionar sobre os gastos. E depois da notícia de ontem, de que o mundo já esgotou em agosto todos os recursos naturais para o ano de 2020, a mim só me resta ficar feliz por estar a fazer a minha parte. Estamos aqui há 15 dias. Só usamos a energia produzida pelo sol, adaptámos o nosso consumo de água. E acreditem que isto é bem mais fácil do que se pensa", rematou.

Nas stories, a atriz publicou outras imagens onde aparece a pintar a habitação. Veja na galeria.

