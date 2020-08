Sara Prata e o companheiro, João Leitão, deram as boas-vindas à pequena Amélia no dia 20 de julho. Um mês depois deste dia especial, a atriz recordou o nascimento da menina na sua página de Instagram.

"Já tenho esta família há um mês. Hoje passei o dia inteiro a ter flashes do dia em que a conheci, e as palavras continuam a parecer poucas. Um mês, OMG como assim passou um mês?! E depois olho para eles dois... como tem sido bom ter-vos", escreveu na legenda da fotografia que publicou na rede social, onde aparece junto do companheiro e da filha que têm em comum.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs.

Leia Também: Sara Prata sobre maternidade: "Têm sido dias intensos"