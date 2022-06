Talentosa, enérgica e sempre presente, Meryl Streep é um nome que está sempre associado a produções de sucesso. Curiosamente, há mais de 40 anos que a atriz tem levado os fãs às lágrimas e às gargalhadas, uma vez que estreou-se no ecrã em 1977.

É provável que sempre que pergunte quem é a melhor atriz de todos os tempos, o nome de Meryl Streep seja a resposta mais comum. Na verdade, Streep é uma fonte de inspiração para muitos jovens que dão os primeiros passos no mundo da representação. Muitos atores sonham em atingir um sucesso semelhante ao da veterana atriz, que é considerada por grande parte do público e dos críticos a melhor atriz da sua geração. Isto para não mencionar que Streep detém o recorde de maior número de nomeações aos Óscares, sendo 21 as ocasiões em que foi nomeada.

Tem sido um verdadeiro camaleão no ecrã, ora encarnando uma sobrevivente do Holocausto, ora uma impiedosa editora de revista de moda, com aparente facilidade. Tem afinado a sua arte ao longo de muitos anos e tem sido capaz de ser aquilo por que os produtores e realizadores anseiam, mas têm dificuldade em encontrar: um ator que consegue atrair pessoas ao cinema com o seu nome e ao mesmo tempo fazê-las esquecer que o estão a ver desempenhar um papel.

E como se o seu impressionante currículo não fosse suficiente, Streep mantém sempre a elegância em todas as aparições que faz, desde a passadeira vermelha até viagens ao estrangeiro. Não teve sempre plena confiança na sua própria beleza, mas emana uma qualidade atrativa em cada um dos seus visuais, e tem desafiado a forma como a sociedade põe pressão nas mulheres para manterem para sempre um aspeto jovem. Pelo contrário, tem sido um exemplo de como envelhecer com graciosidade, e personalidade também.

Clique na galeria e veja como tem evoluído o estilo de Meryl Streep ao longo das últimas décadas.

