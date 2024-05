Merche Romero está envolvida numa polémica onde alegam que a figura pública 'roubou' o namorado de uma amiga. Esta quinta-feira, dia 2 de maio, a comentadora do 'Dois às 10', da TVI, fez questão de esclarecer tudo.

"É uma vergonha para mim tudo o que tem saído e o palco que estão a dar a pessoas que nem sequer se apresentam. Não é verdade aquilo que está a sair, é a única coisa que posso dizer", começou por dizer.

"Para já, não consigo perceber isso. O que é que é roubar alguém? Rouba-se uma pessoa? Isso não existe. Segundo, ele não tinha ninguém na vida dele", acrescentou.

"É preciso ter pouco amor próprio para vir a público fazer isto", afirmou ainda. "Não vou falar de nomes, não sei quem é que são", disse ainda, frisando que quando começou a namorar com o agora noivo, este "não tinha ninguém".

"Mesmo que até tivesse alguém, ele é que tomou a decisão de - não fui eu a roubar que isso não existe. Mas não, não tinha ninguém e já há bastante tempo", comentou.

Mas não ficou por aqui e deixou ainda um "recado". "Agradeço que parem já com o assunto porque, obviamente, isto já está nas mãos do advogado. Portanto, se continuarem a difamar é com processos que vão levar em cima". Veja aqui as declarações de Merche Romero.

Leia Também: Merche Romero revela que Zé Lopes está a "ajudá-la" com o casamento