Cristina Ferreira tem usado a sua imagem pública para nos últimos dias apelar a que os portugueses não ignorem as medidas de prevenção que pretendem evitar a propagação do novo coronavírus.

Foi precisamente uma das mensagens passadas pela apresentadora no decorrer da última emissão d' O Programa da Cristina', da SIC, a dar origem a um vídeo que está a correr as redes sociais. As palavras de Cristina juntaram-se às de Graça Freitas, Diretora-geral da Saúde, e foram transformadas numa canção que todos os portugueses devem ouvir.

"Quando a minha voz vira canção. E a mensagem é que importa", escreveu a estrela da SIC ao partilhar na sua conta de Instagram o vídeo que está a correr a Internet.

