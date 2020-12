O príncipe Harry e a sua esposa, Meghan Markle, resolveram este ano homenagear a princesa Diana, a mãe da atriz, Doria, e todas as mães do mundo na mensagem de Ano Novo que ambos partilharam no site da marca que o casal criou em 2020: Archewell.

Na pagina oficial da fundação sem fins lucrativos, Harry e Meghan partilharam uma montagem fotográfica onde vemos duas fotografias de infância de ambos. O príncipe surge ao lado da mãe, Diana, e Meghan junto de Doria.

Eis abaixo a bonita mensagem que acompanha as imagens:

"Eu sou filho da minha mãe. E eu sou a mãe do nosso filho. Juntos, trazemos-lhe a Archewell. Acreditamos no melhor da humanidade, porque vemos o melhor da humanidade. Temos experienciado compaixão e bondade, das nossas mães e de estranhos. Diante do medo, luta e dor. Pode ser fácil perder isso de vista, mas juntos podemos escolher a coragem, a cura e a conexão. Juntos, podemos escolher colocar a compaixão em ação".

