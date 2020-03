Katy Perry foi uma das celebridades mais faladas na passada semana depois de ter anunciado a sua gravidez, fruto do relacionamento com Orlando Bloom. Este domingo, dia 8, a artista deu um concerto na Women’s Cricket World Cup Final, Melbourne, Austrália.

Foi precisamente neste contexto que em conversa com o público Katy revelou a sua preferência no que ao sexo do bebé diz respeito.

"Espero que seja uma menina", afirmou.

Uma declaração que surgiu precisamente no Dia Internacional da Mulher.

Veja o momento em vídeo e ainda fotografias do espetáculo na galeria.

