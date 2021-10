Antes do disparo acidental que matou a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, e que feriu o realizador de 'Rust', Joel Souza, membros da equipa de produção do filme western de baixo orçamento já tinham dado conta de "sinais de perigo" antes da tragédia acontecer.

Uma dessas pessoas fez algumas declarações sobre a tragédia à revista People, sob a condição de anonimato, referindo que sentia que o local das filmagens não era seguro.

A fonte em questão aponta o dedo a Hannah Gutierrez Reed, supervisora das armas que eram utilizadas na trama. É referido que esta não as mantinha "seguras" e "guardadas" - conforme mostra uma fotografia disponibilizada onde se veem várias pistolas em cima da mesa.



"Houve muitas vezes em que o carrinho dela tinha as armas - já estive em outras filmagens que eram muito seguras e profissionais", começa por revelar. "Ninguém mexia naquelas armas sem ser o supervisor e mantinham-nas seguras... já ela apenas as colocava no carrinho, deixando-o sozinho às vezes, onde qualquer pessoa podia agarrá-las e mexer nelas", descreve.

Embora tivesse reparado nestes "sinais de perigo", a fonte em questão nota que ninguém quis ser mal educado e interferir no trabalho de Gutierrez Reed.

"Era do género, 'tenho o meu trabalho e tenho que continuar na minha. Quem sou eu para dizer a alguém como fazer o seu trabalho'", sublinha.

É igualmente esclarecido que ao contrário do que chegou a ser noticiado em alguns meios de comunicação, Hannah não foi substituir nenhum profissional, tendo feito parte do projeto desde o dia um.

