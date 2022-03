O ex-concorrente do 'Big Brother' não concorda com as opiniões negativas sobre a colega de casa.

Mafalda Matos tem sido uma das concorrentes mais criticadas no 'Big Brother Famosos', sobretudo devido às suas técnicas de coaching que, na visão de alguns dos comentadores do reality show, estão a ser impostas pela mesma à força. Questionado sobre o assunto, Melão mostrou-se de imediato contra esta opinião, defendendo: "Isso é uma imagem errada do que se passa. A Mafalda não impõe nada, não é peso nenhum. Na pior das hipóteses podia haver um concorrente que levasse aquilo mais na brincadeira. O que ela tenta é transmitir paz e tranquilidade. Ela pode ter é exagero no cuidado que tem com todos. A palavra dela é sempre muito bem acolhida por todos. Na gala até fiquei surpreendido. Aquilo era um não assunto", sublinha. "Percebo que este tipo de programa tenha de viver no meio de confusão, escaramuça, porque isso gera interesse. Mas se fores palhaço, isso também gera interesse. (...) O programa dos reality shows não têm de viver da má 'vibe', mas da 'piadola'", completa. Leia Também: Melão: "Comecei a ver-me dentro da experiência de ratinho de laboratório"