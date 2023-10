Melânia Gomes terminou o dia do seu aniversário na gala dos Globos de Ouro. A atriz completou 39 anos este domingo, dia 1 de outubro, e não faltou à cerimónia de entrega de prémios.

Enquanto estava na plateia, Sofia Arruda, que estava ao seu lado, gravou um vídeo para assinalar a data. "Estou aqui muito bem sentada e pedi este lugar especialmente porque queria ficar ao lado da aniversariante", disse Sofia Arruda, referindo-se a Melânia Gomes.

Mas Melânia não era a única de parabéns, o ator João Jesus celebrou no mesmo dia o seu 34.º aniversário e ambos juntaram-se para gravar um vídeo.

Já no fim da festa, Melânia Gomes gravou um outro vídeo onde se mostrava cansada após a gala e de chinelos. Com as imagens aproveitou para agradecer todo o carinho que recebeu. Veja tudo no vídeo da galeria.

