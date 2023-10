João Catarré foi homenageado durante a XXVII gala dos Globos de Ouro que decorreu na noite de domingo, dia 1 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Um carinhoso gesto que o ator fez questão de agradecer publicamente, tendo recorrido à sua página de Instagram para se manifestar.

"Este ano não estive presente nos Globos de Ouro mas recebi um prémio, o vosso. Recebi-o, emocionado, com todo o carinho com que chegou até mim. Agradeço, do fundo do coração. Obrigado", escreveu.

De recordar que durante a gala, quando chegou o momento de entregar o prémio de Melhor Ator de Cinema, Sara Matos e Mariana Monteiro pediram um aplauso para João Catarré.

"Esta noite, um grande ator que nos é tão próximo precisa e merece a força da nossa ovação. Peço, por isso, um forte aplauso para João Catarré", disse Sara Matos.

