Esta sexta-feira, dia 24 de maio, o Instagram passou por alguns constrangimentos, não permitindo a publicação e visualização de alguns conteúdos.

Na sua conta, Mel Jordão falou sobre o tema, ao referir que tentou publicar diversas vezes fotografias que tirou no Douro e brincou com o facto de poderem ter sido as fãs de Taylor Swift - que ontem e hoje atua em Lisboa - que "mandaram o Instagram abaixo".

"'Swifties', foram vocês que mandaram o Instagram abaixo? Vamos ver se é desta que este post entra! Ahaha. Só para dizer que o Douro é lindo e que estamos a amar o fim de semana. Para quem foi, como foi o vosso concerto ontem?", escreveu Mel na legenda das fotografias, nas quais aparece muito elegante, posando com um vestido comprido cor de laranja, sem mangas e com gola alta.

