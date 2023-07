Mel Jordão tem estado em Ibiza com um grupo de amigas com as quais está a celebrar a sua despedida de solteira.

A noiva de Diogo Piçarra partilhou na manhã desta terça-feira, dia 18 de julho, um conjunto de fotografias nas suas redes sociais, nas quais aparece numa piscina rodeada pelas amigas, que vestem fatos de banho cor de rosa com letras em dourado, nas quais se pode ler "bride squad" ("esquadrão da noiva", em português). Já Mel veste um fato de banho branco com letras em dourado onde se pode ler a palavra "bride" ("noiva").

Na legenda das fotografias, a maquilhadora deixou um desejo futuro para a filha, Penélope, que tem atualmente três anos. "Que a minha filha tenha a sorte de ter pessoas boas na vida dela como eu tenho na minha. Amo-as!!! 3/09 vai ser lindo", escreveu, referindo-se ao dia em que sobe ao altar.

