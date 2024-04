Depois de ter posado com um vestido sensual, tal como pode ver aqui, Mel Jordão continua a deslumbrar com os seus looks durante as férias.

A desfrutar de uns dias de descanso em Miami, nos Estados Unidos, a maquilhadora esteve esta quinta-feira, dia 11 de abril, no Design District e publicou um conjunto de fotografias nas quais posa com um minivestido preto, de alças, com estampado de flores coloridas, em branco, verde e laranja.

"Dia de Miami District", escreveu, na legenda das fotografias, que pode ver na galeria.

