Os últimos dias têm sido repletos de emoção para Mel Jordão e Diogo Piçarra.

Depois de celebrarem o quarto aniversário da filha, Penélope - a quem carinhosamente tratam por Pepi - este fim de semana, a família fez as malas e rumou ao Dubai.

Na tarde desta terça-feira, dia 5 de março, a maquilhadora partilhou as primeiras fotografias destas férias em família, nas quais aparece na praia com o marido e com a pequena Pepi.

Mãe e filha usam fatos de banho a condizer, em tom de vermelho alaranjado.

Leia Também: Mel Jordão mostra festa de anos da filha, Penélope