Depois de ter partilhado com os seus seguidores do Instagram um emotivo testemunho onde se despede da mãe, Melanie Jordão voltou a recorrer às redes sociais para felicitar uma das suas irmãs.

No mesmo dia em que decorreram as cerimónias fúnebres de Ivone Adriano, mãe da maquilhadora, assinala-se o aniversário de uma das suas filhas. Mel, como é conhecida entre o público, quis felicitar a irmã com uma mensagem especial.

"Hoje, no dia do funeral da nossa mãe é também o aniversário da minha mana Be, e enquanto aqui estivermos vamos celebrar a vida que a mãe nos deu… por isso muitos parabéns. Te amo", declara a namorada de Diogo Piçarra.

Mensagem partilhada por Mel Jordão© Reprodução Instagram/ Mel Jordão

Ivone Adriano morreu na sequência de uma doença prolongada. Tinha 60 anos.

