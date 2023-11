Melanie Brown, conhecida como Mel B., ficou noiva do cabeleireiro Rory McPhee em outubro passado. Em entrevista ao Entertainment Tonight, revelou que o planeamento do casamento está a ir "bem, até agora", e que não tem sido muito stressante, mas sim "divertido".

Questionada sobre quem vai atuar no seu casamento, a artista afirmou que ainda não tem essa questão decidida e que precisa de "pensar nisso".

Já quanto a uma possível atuação das Spice Girls, Mel mostrou-se tímida na resposta, mas não descartou a hipótese. "Vou pensar sobre isso", afirmou.

De recordar que Mel B. continua a manter uma relação próxima com todas as restantes ex-integrantes da banda, Emma Bunton, Mel C., Geri Halliwell e Victoria Beckham.

