Meghan Trainor já é mãe. A cantora, de 27 anos, e o marido, Daryl Sabara, de 28, deram as boas-vindas ao primeiro filho, um menino que se chama Riley.

"A data prevista para o parto deste doce menino era hoje, Dia dos Namorados", começou por escrever a mãe 'babada', este domingo, 14 de fevereiro.

Na mesma publicação que fez no Instagram, onde partilhou as primeiras imagens do filho, a cantora contou ainda que o menino nasceu no dia 8 de fevereiro.

"Estamos tão apaixonados. Obrigada Daryl Sabara pelo melhor presente do Dia dos Namorados de todos os tempos. Bem-vindo ao mundo, Riley", rematou.

