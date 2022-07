Quando Meghan Markle estava prestes a juntar-se à família real britânica foram muitas as pessoas que torceram para que esta criasse uma amizade - quase como uma aliança - com Kate Middleton.

No entanto, tal não acabou por acontecer, pelo contrário.

Após o casamento da ex-atriz com Harry começaram a surgir notícias que diziam que a relação entre as duas era tensa, comparando-as em diversas situações.

Segundo o novo livro do biógrafo real Tom Bower, Meghan Markle lamentou pela falta de apoio de William e Kate.

“Os Cambridge, conforme ela acreditava, falharam em oferecer o reconhecimento e a generosidade que ela merecia. Ela odiava as comparações com a Kate, que nunca que queixava. Sem se esforçarem, os Cambridge pareciam ser perfeitos. A Meghan parece ter sido influenciada pela inveja a Kate”, nota o escritor.

Recorde-se que na entrevista que deu a Oprah Winfrey, em 2021, Meghan Markle contou que as notícias que diziam que tinha feito Kate chorar no dia do seu casamento com Harry eram mentira. Na verdade tinha acontecido precisamente o contrário. Ao dar-se conta da situação, Kate terá pedido desculpas com um ramo de flores, conforme Meghan relatou.