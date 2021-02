Dois anos depois, Meghan Markle obteve uma grande vitória legal, esta quinta-feira, no caso de violação de privacidade contra a Associated Newspapers, empresa dona do Mail on Sunday.

A duquesa de Sussex ganhou o processo contra os editores do Mail on Sunday, depois de o tabloide ter partilhado a carta que Meghan enviou ao pai, Thomas Markle, em 2018, quando se casou com o príncipe Harry.

O juiz, Mark Warby, destacou que Meghan "tinha uma expectativa razoável que o conteúdo da carta permaneceria privado, e os artigos do Mail on Sunday interferiram com essa expectativa".

Além disso, considerou "ilegal" a divulgação do conteúdo da carta, sendo esta "pessoal e privada".

Em comunicado, Meghan disse: "Depois de dois longos anos de processos judiciais, estou grata aos tribunais por responsabilizarem a Associated Newspapers e o Mail on Sunday pelas suas práticas ilegais e desumanas".

A duquesa relatou ainda que este tipo de conteúdos do referido meio de comunicação "não são novos", acusando a publicação de tratar de certos assuntos como se fosse "um jogo". "Para mim e tantos outros, é a vida real, relações reais e uma tristeza muito real. O dano que eles causaram e continuam a causar é profundo", acrescentou.

"O mundo precisa de notícias confiáveis, verificadas e de alta qualidade. O que o Mail on Sunday e as suas publicações parceiras fazem é o oposto. Todos perdemos quando a desinformação vende mais do que a verdade, quando a exploração moral vende mais do que a decência e quando as empresas criam o seu modelo de negócio para lucrar com a dor das pessoas", continuou, celebrando a sua vitória e afirmando que "todos ganhámos" com a mesma.

Por sua vez, cita o The Guardian, um porta-voz da Associated Newspapers mostrou-se "surpreendido" com o resultado do julgamento e vão decidir se vão ou não "entrar com um recurso".

