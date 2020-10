Meghan Markle está de novo no centro de uma polémica, desta vez por ser uma das convidadas do evento Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, onde vai ser entrevistada por uma das editoras da revista Fortune para falar de liderança.

Em causa está o facto de, para assistir à conversa, que se espera ter a duração de 15 minutos, ser necessário pagar mais de mil euros - valor que gerou controvérsia nas redes sociais.

Muitos internautas manifestaram-se, considerando o valor demasiado alto para uma participação tão curta. Outros, por sua vez, afirmaram que Meghan Markle não é a pessoa indicada para dar dicas sobre liderança.

Leia Também: William temeu pelo futuro da monarquia quando Harry casou com Meghan