Já não é segredo para ninguém que o relacionamento de William e Harry já viu melhores dias. No livro 'Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult', o biógrafo Robert Lacey fala da origem do afastamento dos irmãos, que teve lugar quando o mais novo começou a namorar com Meghan Markle.

"O conflito fundamental foi entre dois homens que conheciam a vida um do outro e que nunca hesitaram em dizer aquilo que pensavam e sentiam", escreveu Lacy, de acordo com a revista People.

"O William estava preocupado por o irmão estar a avançar demasiado rápido na relação - e não se preocupou em dizê-lo quando Harry disse que queria casar com Meghan o quanto antes", adianta.

"O paciente William, claro, levou algum tempo a comprometer-se com a Kate pelo bem da monarquia. Ele esteve a prepará-la para o lugar durante esses anos. Por isso, Harry questionou-se se o William estava mesmo preocupado com a sua felicidade - ou se, como de costume, estava a pensar na imagem e fortuna da 'Firma' [realeza] da qual um dia se tornará patrão. A resposta de Harry foi um afastamento brusco e ofendido", conclui.

Uma diferença de prioridades entre os filhos da princesa Diana.

