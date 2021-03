Na entrevista que deu a Oprah Winfrey, juntamente com o marido, o príncipe Harry, um dos assuntos mais polémicos abordados por Meghan Markle foi o facto desta ter sido vítima de situações racistas no seio da família real britânica quando estava grávida do filho mais velho, o pequeno Archie.

Após a transmissão da conversa, a duquesa de Sussex foi acusada de ter inventado esta e outras histórias de forma a conseguir a aprovação do público. Contudo, Gayle King garante que Meghan tem provas de tudo o que disse.

"A Meghan tem documentos que comprovam tudo o que falou na entrevista a Oprah. Tudo", afirmou a apresentadora do programa 'This Morning', da CBS.

Janina Gavankar, amiga de Meghan há 17 anos, expressou o mesmo sentimento no mesmo programa, mas numa outra ocasião.

Recorde-se que neste momento está a decorrer uma investigação no Palácio de Buckingham às acusações feitas contra Meghan por parte de antigos colaboradores da realeza. Estes garantem que a mulher do príncipe perpetrou situações de bullying enquanto ainda vivia no palácio.

