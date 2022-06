Meghan Markle visitou Uvalde, Texas, no mês passado, na sequência do tiroteio que houve numa escola primária a 24 de maio. A mulher do príncipe Harry homenageou as vítimas deixando flores num memorial que foi construído perto da Robb Elementary School e doou comida e bebidas a uma associação local.

Algumas semanas depois, a duquesa de Sussex terá telefonado à família de uma das 21 vítimas do massacre de maneira a saber o seu estado.

O sobrinho da professora Irma Garcia, que perdeu a sua vida ao tentar proteger os alunos, escreveu no Twitter: "A maneira como a minha mãe esteve ao telefone com Meghan Markle… a duquesa, ela é tão querida e amável, saiu da sua zona de conforto para ver como estava a família, significa muito".

Um representante de Meghan já tinha referido que a ex-atriz tinha visitado Uvalde na "qualidade de mãe" de maneira a oferecer as suas condolências e apoiar as pessoas da comunidade.

