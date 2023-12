Parece que o príncipe Harry e Meghan Markle têm um mini fotógrafo lá por casa.

Conforme noticiou a revista People, Archie, de quatro anos, pediu um câmara fotográfica de presente para o Natal.

As revelações foram feitas pela duquesa de Sussex numa edição especial de perguntas e respostas a propósito do filme 'The After', da Netflix.

"O Misan [amigo de Harry] mostrou-lhe como fotografar na última vez que esteve connosco, comprei uma câmara ao Archie e ele disse 'mas não é uma Leica como a do Misan'", contou Meghan, enquanto se ria.

"Eu disse, 'não vais receber uma Leica! Nem sequer no Natal'", completou a duquesa, agradecendo ao amigo pela inspiração.

Vale notar que Harry e Meghan são também pais de Lilibet, de dois anos.