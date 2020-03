Meghan Markle está de quarentena no Canadá, junto do príncipe Harry e do filho de ambos, Archie, e neste tempo de isolamento social acabou por ser brindada com uma proposta de trabalho inesperada (e talvez irrecusável).

Al Jean, produtor dos 'Simpson', esteve à conversa na Radio Times e deixou uma mensagem à duquesa de Sussex a propósito de esta ter assinado contrato com a Disney para fazer dobragens.

“Ouvi dizer que ela quer trabalhar em voz off, pelo que, se estiver a ler isto, ligue-nos", afirmou, cita a revista Hello.

Será que quando tudo voltar à normalidade Meghan Markle vai arriscar em dizer que sim?

