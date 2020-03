O príncipe Harry e Meghan Markle estão finalmente livres das suas obrigações relacionadas com a família real britânica, uma vez que deixaram de fazer parte do 'núcleo duro'. Agora, segundo a imprensa internacional, os duques de Sussex estão a viver a vida com que sempre sonharam no Canadá.

"Isto foi aquilo que a Meghan e o Harry sempre quiseram - criar uma vida própria", disse uma fonte próxima à revista People. "Foi um enorme alívio terem saído do Reino Unido e seguirem o seu próprio caminho", acrescentou o mesmo informante.

Entretanto, a imprensa internacional começou a notar os 'efeitos' do afastamento do casal.

