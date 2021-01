De costas voltadas com o pai, Meghan Markle não consegue 'ter mão' no mediatismo do progenitor e os próximos tempos adivinham-se conturbados. Thomas Markle vai desafiar a privacidade que a filha tanto preserva com a produção de um documentário com imagens inéditas da infância e juventude da duquesa.

"Começa com a minha vida, família, o meu amor pelo teatro e pela televisão, mostra como cheguei até aqui. Depois é apresentada a minha vida com a Meghan, como ela cresceu, os seus tempos de escola e faculdade, início de carreira", contou ao The Sun.

Thomas Markle frisou que pai e filha "tiveram uma boa vida juntos" até a ex-atriz ter casado pela primeira vez, em 2011, e ter-se mudado para o Canadá. "Aí nasceu uma nova história" e a relação entre ambos tem vindo a sofrer cada vez mais ruturas.

Há um ano, Meghan e Harry tomaram a decisão de mudar-se para os Estados Unidos para viverem uma vida serena longe dos holofotes, estando agora dedicados a ações de solidariedade e à educação do filho.

Será que a duquesa vai reagir bem à ideia do pai em expor novos factos sobre a sua vida privada?

