Sempre se mostrando uma mulher de causas, não é surpresa nenhuma saber que a próxima aparição pública de Meghan Markle irá acontecer por um motivo ligado à política e às mulheres. Segundo a imprensa internacional, a duquesa de Sussex irá marcar o 100º aniversário da 19ª Emenda, que deu às mulheres nos Estados Unidos o direito ao voto, ainda em 1920.

Meghan irá participar no evento The United State of Women and When We All Vote, que acontece já hoje, dia 20, juntamente com Valerie Jarrett, antiga assessora de Barack Obama, a editora da revista Glamour, Samantha Barry, a ativista e atriz Yvette Nicole Brown e ainda a DJ Diamond Kuts.

A título de curiosidade, os membros da realeza britânica não votam e a rainha é politicamente neutra. Embora a lei não os impeça de exercer este direito, tal é considerado inconstitucional.

