Recentemente, a imprensa internacional deu conta de que Harry e Meghan Markle tinham mudado de casa para Montecito, Santa Barbara, depois de vários meses passados em Los Angeles. Ora, a verdade é que os duques de Sussex já tinham tomado esta decisão há muito tempo.

"A Meghan visitou Montecito quando era adolescente e apaixonou-se com as paisagens e a espantosa arquitetura", afirmou uma fonte à Us Weekly. "Mudar-se para lá sempre foi uma opção, mas para começar, ela e o Harry queriam dar uma oportunidade a Los Angeles", acrescentou.

A verdade é que esta "oportunidade" acabou por não trazer os resultados esperados. "Infelizmente, o Harry odiou - o momento foi completamente errado por causa da pandemia e da falta de privacidade", notou o mesmo informante.

A boa notícia é que o local onde agora vivem fica apenas a alguma horas da cidade, pelo que poderão visitá-la sempre que quiserem.

