Meghan Markle fez um discurso durante um evento virtual - o 'Global Citizen's VAX Live: The Concert to Reunite the World'. Foi neste contexto que a mulher do príncipe Harry realçou a importância do acesso justo e igualitário à vacina da Covid-19, acabando por destacar as novas gerações que estão por vir, incluindo a filha.

"Reunimo-nos esta noite porque começamos a ver uma luz ao fundo do túnel. Mas todos nós vamos ser necessários para encontrarmos o nosso caminho. Como membros da campanha Vax Live, o meu marido e eu acreditamos que é crítico que a nossa recuperação priorize a saúde, a segurança e o sucesso de toda a gente, particularmente das mulheres que têm sido desproporcionalmente afetadas por esta pandemia", afirmou.

"Mulheres, especialmente mulheres negras, viram uma geração de ganhos económicos a serem perdidos. Desde que a pandemia começou, perto de 5,5 milhões de mulheres perderam o seu emprego nos Estados Unidos. E espera-se que 47 milhões de mulheres em todo o mundo passem para uma situação de pobreza extrema", continuou.

"O meu marido e eu estamos muito entusiasmados em receber a nossa filha. É um sentimento de alegria que partilhamos com milhões de outras famílias em todo o mundo. Quando pensamos nela, pensamos em todas as jovens e meninas a quem deveria ter sido dada a capacidade e o apoio para nos guiar", notou.

"A sua futura liderança depende das decisões que tomarmos e das ações que levarmos a cabo para as estabelecer e para nos levar a um amanhã com sucesso, com igualdade e com compaixão. Queremos ter a certeza que ao recuperarmos, recuperamos mais fortes. Que ao nos reconstruirmos, nos reconstruímos juntos", completou.

Recorde-se que esta semana, o filho mais velho de Harry e Meghan, Archie, completou dois anos de vida.

Leia Também: Príncipe Carlos ainda só viu duas vezes o filho de Harry e Meghan

Leia Também: Príncipe Harry e Meghan Markle partilham nova foto do filho Archie