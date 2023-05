Meghan Markle não marcou presença na coroação do rei Carlos III, que decorreu no dia de sábado (6 de maio)... Ou será que afinal marcou?

Através da rede social Twitter foi criado o rumor de que a esposa de Harry teria comparecido ao evento disfarçada, com peruca, bigode e óculos.

Os fãs notaram a presença de um convidado para alguns enigmático, o que fez crescer a brincadeira e especulação de que esta pessoa seria Meghan Markle.

Porém, a verdade é que a ex-atriz não viajou mesmo para Londres. No sábado esteve dedicada à festa de aniversário do filho mais velho, Archie, que completou quatro anos, e no dia seguinte foi fotografada numa caminhada com amigos.

Quanto ao convidado enigmático, era na verdade era Karl Jenkins. Ainda que desconhecido para alguns, trata-se de um lendário compositor cuja obra foi tocada durante a cerimónia.

Karl Jenkins© Getty Images

Leia Também: Após festa do filho, foi por aqui que andou Meghan durante a coroação