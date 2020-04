Depois de uma temporada no Canadá, Meghan Markle e o príncipe Harry acabam de se mudar para a Califórnia, onde a antiga atriz procura uma nova oportunidade em Hollywood. O tema tem estado em grande destaque na imprensa e surgiu agora um detalhe curioso sobre a mudança.

De acordo com o The Sun, a mansão em Malibu onde estão a viver com o filho, Archie, de 11 meses, foi outrora do ator Mel Gibson. A notícia foi dada pela agente imobiliária Andrea Pilot, que numa publicação, entretanto eliminada, parabenizou o casal: "Grandes notícias! Príncipe Harry e Meghan Markle compraram a casa de Mel Gibson".

Consta ainda que o negócio foi fechado pelo valor de 15 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de euros.

