O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, encontraram-se com a secretária-geral adjunta da Organização das Nações Unidas, Amina Mohammed, na sede da ONU, em Nova Iorque, este sábado, 25 de setembro.

Segundo a Sky News, este encontro serviu para discutirem "questões que nos preocupam profundamente", como a igualdade no processo de vacinação, a ação climática, o empoderamento económico das mulheres, o envolvimento dos jovens e o bem-estar mental.

"Foi um encontro adorável", disse a duquesa aos jornalistas enquanto o casal deixava a sede da ONU, de acordo com a imprensa internacional.

Veja na galeria algumas imagens do casal depois do encontro, à saída do edifício da ONU.

