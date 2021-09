Aparentemente, Meghan Markle mal parou de falar num encontro que teve juntamente com o marido, o príncipe Harry, na quarta-feira, em Nova Iorque. Uma fonte contou ao Page Six que se sentou perto da mesa onde estava o casal e deu conta do entusiasmo da ex-atriz.

A fonte relata que Meghan era "quem mais falava" enquanto estavam no Bemelmans Bar, dentro do luxuoso hotel Carlyle.

Por sua vez, Harry teve "muito poucas respostas". "O Harry ficou entediado e começou a olhar para o telemóvel. Depois voltou à conversa e, de seguida, perdeu o controlo novamente e voltou para o telemóvel", contou a fonte.

Ainda sobre Meghan Markle, acrescentou que a ex-atriz "estava animada com alguma coisa". "Ela falava muito com as mãos", lembrou.

Não se sabe ao certo quem estaria com o casal naquele momento, mas suspeita-se que fosse a melhor amiga de Meghan, Misha Nonoo, e o seu marido, Mikey Hess.

Enquanto decorria o evento, diz a fonte, dois seguranças dos duques estavam sentados numa mesa separada, atentos aos restantes clientes do espaço. "Se as pessoas tentassem tirar uma foto, eles aproximavam-se e diziam: 'Por favor, não o faça'", partilhou.

