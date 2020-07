Na primeira vez que se mudou para o Reino Unido, ainda no início do seu relacionamento com o príncipe Harry, a duquesa de Sussex deixou um dos seus animais de estimação no Canadá. O motivo, adianta o jornal The Sun, deveu-se ao facto do cão não gostar de Harry.

As informações vieram a público pois esperava-se que tal como aconteceu com Beagle Guy, também Bogart fosse levado para Los Angeles, para onde o casal posteriormente se mudou.

"A Meghan adorava aquele cão, mas a decisão em não o buscar foi baseada no seu relacionamento com Harry", notou uma fonte.

"O Bogart nunca foi com a cara do Harry quando eles estavam no Canadá. Não gostava dele. A Meghan deixou bem claro que não seria justo levá-lo definitivamente dados os seus sentimentos".

No entanto, note-se que Bogart terá ficado em muito boas mãos estando a ser cuidado por pessoas de confiança.

© Reprodução

Leia Também: Meghan Markle faz rara aparição pública (mas por uma boa causa)