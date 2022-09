Meghan Markle tornou público um desabafo sobre a sua infância e adolescência no mais recente episódio do seu podcast 'Archetypes'.

A duquesa, de 41 anos, conversou com Mindy Kaling sobre o delicado período da adolescência e depois de ouvir a amiga confessar que cresceu a sentir-se feia decidiu admitir as suas inseguranças do passado.

Meghan disse ter-se sentido o "patinho feio" da escola durante muito tempo por achar que o seu cabelo encaracolado e crespo e o espaço que tinha entre os dentes faziam dela "a menina inteligente mas que não é bonita".

Lembrando os anos em que frequentou o colégio católico Imaculate Heart, a duquesa de Sussex explicou que era uma jovem solitária. "Nunca tive ninguém para sentar-se comigo ao almoço. Sempre fui um pouco solitária e muito tímida, não sabia onde me encaixar", recordou.

Decidida a mudar esta imagem, a ex-atriz tornou-se presidente do clube multicultural e do clube de francês e assim encontrou forma de ter ocupação e não voltar a sentir-se sozinha.

