O príncipe Harry e Meghan Markle foram surpreendidos por um grupo de manifestantes do lado de fora do Bridgewater Hall, onde ambos marcaram presença esta segunda-feira, 5 de outubro, para participarem ativamente no evento One Young World Summit.

Os manifestantes trouxeram cartazes anti-Harry e Meghan e entraram em confronto com apoiantes do casal do lado de fora do evento, em Manchester, enquanto a duquesa de Sussex discursava sobre desigualdade de género.

O casal sorriu ao passar pela multidão do lado de fora do Bridgewater Hall, ignorando um cartaz usado pelos manifestantes e no qual eram chamados de 'falsa realeza'.

Esta é a primeira visita de Harry e Meghan Markle ao Reino Unido desde o Jubileu de Platina da rainha Isabel II, em junho deste ano.

