Meghan Markle e a princesa Eugenie sempre foram amigas próximas e o facto que terem ficado grávidas na mesma altura fez com que o laço entre as duas se estreitasse ainda mais.

Esta foi uma informação adiantada por uma fonte da revista People, a qual garantiu que - ao contrário do que chegou a ser noticiado; não houve nenhuma tensão pelo facto de Harry e Meghan terem anunciado a sua segunda gravidez ao mesmo tempo do nascimento do filho de Eugenie.

"Estes momentos tendem a aproximar as famílias", explicou. "O que é maravilhoso é a Eugenie ter o seu bebé e o Harry e a Meghan terem os seus. São muito próximos. E todos decidiram fazer o seu próprio caminho", notou ainda.

A mesma fonte refere ainda que os casais partilharam entre si diversas informações, inclusive as datas dos nascimentos.

