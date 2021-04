O príncipe Harry chegou ao Reino Unido no passado domingo, dia 11, para se juntar à família real britânica neste momento de luto pela morte do príncipe Filipe. Meghan Markle ficou nos Estados Unidos, onde o casal vive agora, por recomendação do seu médico.

Grávida pela segunda vez, a duquesa foi desaconselhada a realizar uma viagem de avião tão longa como a que liga Los Angeles a Inglaterra, pelo que decidiu ficar na companhia do filho, Archie, de dois anos.

Durante a ausência de Harry, é com a ajuda da mãe, Doria Ragland, que tem contado. Pensa-se que a progenitora esteja a passar uns dias na casa dos duques de Sussex.

Harry permanecerá em Inglaterra, pelo menos, até dia 17, quando se realiza o funeral do avô, duque de Edimburgo. O marido da rainha Isabel II morreu de forma pacífica na passada sexta-feira, aos 99 anos.

